Alman Bild bile itiraf etti! Erdoğan'ın izni olmadan...

Türkiye'nin çabalarıyla, Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen Karadeniz üzerinden güvenli Tahıl Koridoru oluşturuldu.

Tonlarca tahıl, bu şekilde dünya piyasalarına sunulurken, Rusya'nın anlaşmadan çekilmek istemesiyle Ankara bir kez daha devreye girdi ve mutabakatı canlı tutmayı başardı.

Alman basınından Bild gazetesi, "Rusya'nın 1 milyar dolarlık buğday çaldığına" dair bir iddiayı öne sürdü.

Moskova yönetiminin 400 milyon insanın hayatı üzerinden Batı'ya mesaj verdiği belirtilen haberde, bu durum üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekete geçtiği vurgulandı.

Haberde, "Putin, ekmeği kendisini bir kurtarıcı olarak sunmak ve Batı'ya şantaj yapmak için kullandı. Dünya genelinde 400 milyon insan, hayatta kalabilmek için Ukrayna tahılına ihtiyaç duyuyor. (Putin) Batı'yı ikili oyunuyla tehdit etti: yaptırımları kaldırın yoksa dünya açlıktan ölecek." denildi.

Aynı haberde, Erdoğan'ın "bu planı bozduğu" ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi girip çıkamaz. (Erdoğan) Bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla ablukanın sona erdiği, birkaç hafta sonra ilk Ukrayna yük gemisinin Orta Doğu'ya hareket ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz ayın ilk günlerinde konuşan Erdoğan, Tahıl Koridoru'nun yeniden açıldığının müjdesini paylaşırken, "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine tahıl sevkiyatı eskiden planlandığı gibi devam edecek." demişti.