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Spor Alman basınından Türk milli takımı itirafı
Spor

Alman basınından Türk milli takımı itirafı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 16:03:00 -
Alman basınından Türk milli takımı itirafı

Alman basını, A Milli Futbol Takımı'nın Berlin'de oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etmesine geniş yer ayırdı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 3-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya’nın golleri ise Kai Havertz ve Niclas Füllkrug’dan geldi.

Alman basını, A Milli Futbol Takımı’nın aldığı galibiyete önemli bir kısım ayırırken, mağlubiyetin ve oynanan futbolun kendileri adına ‘hayal kırıklığı’ olduğunu vurguladı.

Almanya’nın en önde gelen gazetelerinden Bild, karşılaşmanın manşetini ‘Berlin’de hayal kırıklığı gecesi’ olarak belirledi.
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Almanya’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’na kadar yapması gereken çok fazla şey olduğunu belirten gazete, Nagelsmann’ın milli takımla aldığı ilk yenilgiye, İlkay Gündoğan’ın Berlin Olimpiyat Stadı’nda ıslıklanmasına ve Türk taraftarların çok fazla olmasından dolayı karşılaşmanın deplasmanda oynandığı hissi yaratmasına vurgu yaptı.

Alman spor dergisi Kicker ise Julian Nagelsmann’ın iç sahada oynadığı ilk maçta aldığı mağlubiyete değindi. ‘VAR penaltı kararı verdi: Almanya, Nagelsmann’ın iç saha galasında Türkiye’ye yenildi’ başlığı ile sitesinden okurlarıyla haberi buluşturan dergi, A Milli Futbol Takımı’nın kazandığı penaltıda ‘şanslı’ olduğunu belirtti.

Almanya’nın önde gelen spor internet sitelerinden Sport1, Nagelsmann’ın teknik direktörlük koltuğunda ilk mağlubiyetini kısa bir süre içerisinde aldığına değindi. Ayrıca internet sitesi karşılaşma ile ilgili yaptığı haberde, Almanya savunmasının Türkiye’nin hücum oyuncularına karşı yetersiz kaldığını vurguladı.

Bir diğer Alman spor internet sitesi Spox ise karşılaşmanın haberini, ‘Nagelsmann'ın evinde ilk acı maçı! Milli takım Türkler karşısında iflas etti’ başlığı atarak okuyucularıyla buluşturdu. Nagelsmann’nın Kai Havertz’i sol kanat bek oynatmasını, taktiksel anlamda başarısız olarak nitelendiren internet sitesi, Almanya’nın Türkiye karşısında sert bir uyanış yaşadığını belirtti.

Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan Süddeutsche Zeitung ise internet sitesinde karşılaşmanın haberini ‘Nagelsmann için acı akşam’ başlığı ile paylaştı. Gazete, Nagelsmann’ın kadro seçiminde çok fazla risk aldığını belirtirken sol bek oynayan Kai Havertz’in penaltıyı yaptıran isim olduğunu vurguladı.

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