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Spor

Alman basınından Nuri Şahin açıklaması! ‘Birkaç güne İstanbul’da imzayı atacak’

Alman basını Werder Bremen’in sözleşmesini uzatmadığı milli futbolcu Nuri Şahin’in Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını yazdı. Açıklamada, “Nuri birkaç gün içinde İstanbul’a gidip imzayı atacak” ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:30:00 -
Alman basınından Nuri Şahin açıklaması! ‘Birkaç güne İstanbul’da imzayı atacak’

Yeni sezon planlamasını yerli futbolcular üzerine kuran Fenerbahçe'de Nuri Şahin sesleri yükseliyor... Sarı-Lacivertliler tecrübeli yıldızın transferinde sona yaklaştı. Alman basını, Werder Bremen sözleşmesini uzatmadığı için serbest kalan Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile her konuda anlaştığnı belirterek, "Werder Bremen, Nuri Şahin için sözleşmesi biten tüm futbolcularla devam kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu da bu gelişme sonrasında uzun süredir kendisini isteyen Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti" diye yazdı.

Artık hiçbir pürüz yok

Nuri Şahin'in birkaç gün içinde İstanbul'a gidip imza atacağını da okuyucularına duyuran Alman basını, "Transferde artık hiçbir pürüz kalmadı" ifadesini kullandı.

Gelmek istememişti

2001 yılından bu yana yurt dışında kariyerini sürdüren Nuri Şahin daha önce birçok kez 3 büyüklerden teklif almış ama "Türkiye'ye gelmek istemiyorum" demişti.

Bu sezon 17 maça çıktı

Werder Bremen formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Nuri Şahin gol atamazken 4 asist yaptı. Milli futbolcu kalça sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.

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Yorumlar

SAKAT ADAM İSTEMİYORUZ

NURİ ESKİ NURİ DEĞİL.MÜZMİN SAKAT.BU FENER YÖNETİCİLERİ ADAM OLMAZ.
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