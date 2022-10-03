Alman basını: Türkiye için en gerçekçi seçenek bu

Türkiye ile ABD arasında F-16 konusundaki görüşme trafiği sürüyor. Temsilciler Meclisi'nin henüz onay vermemesi ise süreci uzatıyor. Türkiye, sürecin daha fazla uzaması halinde alternatif savaş uçaklarının da gündeminde olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Türkiye'nin F-16 Blok 70 Tedariki Programı'na değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savaş uçağı alımında ABD'nin tek kaynak olmadığı vurgulamış ve alternatiflerin değerlendirildiğini belirtmişti.

"Türkiye F-16 savaş uçağına alternatif arıyor"

Bu kapsamda, Türkiye'nin F-16'ya alternatif arayışlarına dair Alman basınında çarpıcı bir haber yer aldı.

"Türkiye savaş uçağı arıyor" başlığıyla servis edilen haberde, "Türkiye, Block 70 standardına sahip yepyeni F-16 savaş uçaklarının teslimatı için ABD ile temasları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberde, Washington yönetiminin bu konuda "tereddütleri olduğu için" Ankara'nın farklı seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

Bu seçeneklerin arasında; Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı Eurofighter Typhoon savaş uçağının ve Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarının yer aldığı belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamalarına da yer verilen haberde, "Su-35 dahil" tüm alternatiflerin masada yer aldığını ve Türkiye'nin F-16'ları gerekirse kendilerinin geliştirdikleri sistemle yükseltmeye hazır olduğu notu düşüldü.

Haberde, odak noktasının her zaman Sukhoi Su-35S olduğu vurgulanırken, tek kişilik koltuklu uçağın, uzun zamandır Türk hükümetinin, en azından yüzeysel ilgisini uyandırdığı belirtildi. Su-35 savaş uçaklarının, Türk kamuoyunda bir seçenek olmaya devam ettiği yazıldı.

Su-35 "zorlu" Eurofighter "daha gerçekçi"

Su-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne entegrasyonun "zorlu" olacağı ifade edilerek, diğer taraftan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınma ihtimalinin "daha gerçekçi" olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde verdiği bir demece de vurgu yapılan haberde, Kalın'ın "F-16'nın satışı konusunda anlaşma olmazsa Eurofighter Typhoon gündemimizde" sözleri referans gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Türkiye'nin asla alternatifsiz kalmayacağını ve bu alternatiflerden biri olan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınması konusunda Avrupa ile halihazırda müzakerelerde bulunulduğunu vurguladığı açıklamaları da haber de yer aldı.

Aynı haberde, "Türkiye, Typhoon'un en son Tranche 3A veya Tranche 4 modelini almayı umuyor. Ancak Ankara, yine de F-16'yı tercih edeceğini gizlemiyor." diye eklendi.

Star Gazetesi