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Medya Alman basını haddini fazlasıyla aştı! Skandal "Merih Demiral" hamlesi
Medya

Alman basını haddini fazlasıyla aştı! Skandal "Merih Demiral" hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-07-06 18:40:00 - 2024-07-06 13:19:44
Alman basını haddini fazlasıyla aştı! Skandal "Merih Demiral" hamlesi

Murat Özbostan, Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevincinin Alman basınında yankılandığını yazdı. Özbostan, Bild gazetesinin oyuncunun 2 maç ceza aldığını iddia ederek provokasyon yaptığını belirtti. Alman yorumcuların milli takım aleyhine sözler kullandığını ifade eden Özbostan, Alman medyasının, Merih'in ceza alması için her türlü lobiyi yaptığını ve kara propaganda yürüttüğünü söyledi. Özbostan, Sabah gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

Murat Özbostan, Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevincinin Alman basınında yankılandığını yazdı. Özbostan, Bild gazetesinin oyuncunun 2 maç ceza aldığını iddia ederek provokasyon yaptığını belirtti. Alman yorumcuların milli takım aleyhine sözler kullandığını ifade eden Özbostan, Alman medyasının, Merih'in ceza alması için her türlü lobiyi yaptığını ve kara propaganda yürüttüğünü söyledi. Özbostan, Sabah gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevincinin yankıları sürüyor. Burada tuhaf olan Almanlar, ısrarla bu işin üstüne gidiyorlar. Turnuva boyunca Alman yorumcuların Milli Takım'ın aleyhine küçük düşürücü ifadeler kullanması ve kazandığımız maçlardan sonra taraftarlarımızın sevincinin rahatsızlık yaratması ile başlayan süreç Merih ile devam ediyor. Türkiye düşmanı Bild, oyuncumuzun 2 maç ceza aldığını yazarak büyük bir provokasyona imza attı. Bild, haberinin kaynağını açıklamazken buradaki yabancı meslektaşlarımız "Böyle şeyler Bild'in genel huyudur. Önce ortalığı yangın yerine çevirirler, sonra geri adım atarlar" yorumunda bulundular. Türkiye'nin başarısı ve taraftarının müthiş coşkusunun Hollanda maçı öncesi ciddi derecede endişe yarattığı bir gerçek. Ay-Yıldızlı ekibimiz için yapılan çirkin yorum ve yazılar Bild'in dışında diğer Alman medyasında da dikkat çekiyor. Merih'in ceza alması için her türlü lobiyi yapıyorlar. Alman bakanlar bile topa girip kara propaganda yapıyor. UEFA'ya baskı oluşturmak için her türlü çirkin kampanyayı yürütüyorlar. Eğer Merih'e bir ceza gelirse bunun hesabını Türkiye size sorar..."

 

 
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