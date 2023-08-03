Alman basını, başbakana patladı! "Tatilini bölüyoruz ama ekonomi çöküyor"

Dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz en güçlü ülkelerde bile halkı zora soktu. ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ile beli bükülen halk aynı zamanda işsizlikle de boğuşuyor. Uzun bir Angela Merkel döneminden sonra hükümet değişikliğine giden Almanya da Avrupa'da ekonomisi en çok etkilenen ülkelerden biri. Göreve gelen 'trafik ışıkları' koalisyonu ekonomik şartlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Koalisyonun başbakanı Olaf Scholz bu süreçte şu sıralar tatilde.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild'in duyurduğu haber aynı zamanda büyük bir sitem içeriyor.

Okuyucularına Scholz'un bir tatil fotoğrafını aktaran gazete bir de açık mektup yayınladı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yardım edin ekonomimiz çöküyor" başlıklı yazıda, "Herkesin rahatlamaya ihtiyacı var. Ancak haberler Almanları giderek daha fazla korkutuyor: Yatırımcılar arasında kötü bir ruh hali, küçülen ekonomi, daha fazla işsiz..." ifadelerine yer verilirken bir de açık mektup kaleme alındı.

Mektupta ise Alman halkının ekonomi için kaygıları maddeler halinde Scholz'a iletilirken şu maddeler yer aldı:

"-Enflasyon öylece ortadan kalkmayacak! Almanya: yüzde 6,5. Euro bölgesinin çok ilerisinde.

-Para Fonu ekonomimizin küçüldüğünü söylüyor. (yüzde -0,3). Sadece bizim küçülüyor! ABD ise yüzde 1,8 büyüyor.

-Alman makine üreticilerimiz yüzde 15 daha az sipariş alıyor.

-100 CEO'dan 53'ü planlanan yatırımları durdurmak istiyor.

-İnsanlar daire bulamıyor! 100.000 sosyal konut birimi yerine, yalnızca 22.500 uygun fiyatlı konut birimi onaylandı.

-Neredeyse hiçbir yabancı vasıflı işçi bize gelmek istemiyor! Sıralamada 53 hedef ülke arasında 49. sıradayız. 1.75 milyon istihdam açığı var!

-Ve bir de şu var: Artık biramızı bile gerçekten sevmiyoruz Bira yüzde 2,9 daha az tüketiliyor."