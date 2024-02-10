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Dünya Alman Başbakanı Scholz ikizini ABD senatosunda buldu!
Dünya

Alman Başbakanı Scholz ikizini ABD senatosunda buldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 13:51:00 -
Alman Başbakanı Scholz ikizini ABD senatosunda buldu!

ABD senato üyesi Chris Coons ve Almanya başbakanı Olaf Scholz Washington DC'de bir araya geldi.

ABD senato üyesi Chris Coons ve Almanya başbakanı Olaf Scholz Washington DC'de bir araya geldi.

Benzerliklerini fark eden ikili daha sonra birlikte bir fotoğraf çekti ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ABD'li senatör Coons paylaşımının altına Almanca "Wer ist wer?" yani "Kim kimdir?" notunu düşerek takipçilerinden tahminde bulunmalarını istedi.

Fotoğrafta ikilinin neredeyse aynı yüz hatlarına, saçlara ve gülümsemeye sahip olması dikkat çekti.

Almanya'nın 2021'de iktidara gelen üç partili koalisyon hükümetinin lideri Olaf Scholz da senatörün başlattığı şakayı devam ettirdi.
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Scholz, X hesabında görseli yeniden paylaşarak, "Görsel ikizimi yeniden görmek harika" diye yazdı.

60’lı yaşlarında olan iki siyasetçinin 1.70 civarındaki boyları da aynı.

Siyasi ortak notlarının başında ise Ukrayna’ya daha fazla askeri destek verilmesini savunmaları var. Scholz bu konuyu ABD Kongresi’ne taşımak için dün ABD’li senatörlerle görüştü.

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