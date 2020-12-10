Alman Bakan'dan Canan Karatay'a destek

Prof. Dr. Canan Karatay'ın, virüsün etkisini azaltmak için gargara yapılması önerisine ülkemizdeki bazı kesimlerden sert tepkiler gösterilirken, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn de 'Gargara yapın' dedi. Alman basını, Bakan Spahn'ın sözlerini, 'Gargara, koronanın yayılmasını önlüyor' diye manşetlerine taşıdı. Neuen Osnabrücker Zeitung'a konuşan Bakan Spahn, koronavirüsün yayılmasının gargara sayesinde azalacağından umutlu olduğunu vurguladı.

Kendisinin de yaptığını söyledi

Spahn, "Tamam bilimsel bir araştırma ve sonuç yok. Ama ağzı temizlemek için alkolde ya da sofra tuzunda çözülmüş uçucu yağlarla, tuzlu gargarayla yapılan ağız çalkalama, ağız ve boğaz bölgesindeki viral yükü azaltır." dedi. Alman Bakan, ne tür bir gargara yapılması gerektiği ya da bir formül belirtmedi ve herkesin kendi yöntemini uygulaması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de düzenli olarak gargara yaptığını ve kesinlikle canının yanmadığını söyleyen Spahn'ın bu tezleri, sofra tuzuyla yapılan gargaranın, özellikle aile içinde virüsü oldukça azalttığı yönündeki sağlıkçıların görüşlerine dayanıyor.

Canan Karatay ne demişti?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir. Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah-akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum. El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.