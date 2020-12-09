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Dünya Alman Bakan ne olduğunu anlamadı! Kendini yerde buldu
Dünya

Alman Bakan ne olduğunu anlamadı! Kendini yerde buldu

Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Federal Meclis'te basamağı göremeyince yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:08:00 -

Federal Meclis'te genel görüşmeler başlamadan önce genel kurula giren Klöckner, bakanlara ayrılan bölüme geçmek istediği sırada önündeki basamağı fark edemedi. Yüksek topuklu ayakkabısıyla bir anda boşluğa düşen Klöckner'in yardımına ise Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz yetişti.

"Bir şeyim yok"

Scholz'un desteğiyle yerden kalkan Bakan Klöckner, Meclis'teki milletvekillerine gülümseyerek ve ellerini havaya kaldırarak, "Bir şeyim yok" dedi. Klöckner'in düşen gözlüğünü yerden alan Scholz kendisine verdi.


Bakan, düşmenin şokunu atlattıktan sonra Bakanlar Kurulu üyeleri için ayrılan bölüme geçerek dosyalarını inceledi.

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