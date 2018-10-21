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Alman Bakan Maas'tan Kaşıkçı tepkisi: Riyad'daki bir konferansa kesinlikle katılmam!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan Türkiye Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Maas, "Bu, İstanbul’daki konsolosluktaki hadiselere ilişkin bir sinyaldir. Bunun yanlış bir sinyal olduğuna inanmıyorum. Ben şu an Riyad’daki bir konferansa kesinlikle katılmam."

21 Ekim 2018 Pazar 11:27
Alman Bakan Maas'tan Kaşıkçı tepkisi: Riyad'daki bir konferansa kesinlikle katılmam!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin, "Bu araştırma sürdüğü ve orada ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor." dedi.

Maas, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın şok edici bir şekilde hayatını kaybettiğine ilişkin tüm kaygıların haklı çıktığını belirtti.

Heiko Maas, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra yapılan açıklamaların yetersiziliğine işaret ederek, "Cevaplardan çok sorular var." dedi.

Suudi Arabistan'a Almanya’nın silah satışı yapmasına ilişkin bir soruya da Maas, "Bu araştırma sürdüğü ve orada ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor." yanıtını verdi.

Açıklamalardaki tutarsızlıklara dikkati çeken Maas, ilk önce Suudi gazetecinin konsolosluktan ayrıldığının, şimdi ise hayatını kaybettiğinin açıklandığına dikkati çekti.

Alman Dışişleri Bakanı, Suudi yetkililerinin olayı aydınlatması gerektiğini yineleyerek gelişmeleri yakından izleyeceklerini kaydetti.

"Suudi Arabistan’ın olayın aydınlatılması yeterli olacak mı, yoksa Birleşmiş Milletler gözetiminde bir aydınlatmadan yana mısınız?" şeklinde soruya da Maas, "Bu olayı aydınlatmaya yardımcı olacak her şeyi destekleriz." diye konuştu.

Suudi Arabistan’daki yetkililerin ve olayın gerçekleştiği Türkiye’de araştırmaların sürdürülmesinin önemli olduğunu belirten Maas, araştırmanın tarafsızlığını ve inandırıcılığını güçlendirmeye katkı sağlaması açısından, doğrudan ilgili olmayan üçüncü tarafların bu araştırmaya katılmalarının bir imkan olabileceğini kaydetti.

Maas, gerçeklerin masaya konarak konsoloslukta neler olduğunu dünyanın öğrenmesini gerektiğini ifade etti.

"Ben şu an Riyad’daki bir konferansa kesinlikle katılmam"

Siemens şirketinin üst yöneticisi (CEO) Joe Kaeser’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmaktan vazgeçip vazgeçmemesi gerektiğine ilişkin bir soruya da Maas, bu kararı Kaeser’in kendisinin vermesi gerektiğini, dışişleri bakanı olarak Kaeser’in ne yapacağına ilişkin tavsiyede bulunamayacağını vurguladı.

Birçok siyasetçinin ve şirket temsilcilerinin konferansa katılmayacağını açıkladığına işaret eden Maas, "Bu, İstanbul’daki konsolosluktaki hadiselere ilişkin bir sinyaldir. Bunun yanlış bir sinyal olduğuna inanmıyorum. Ben şu an Riyad’daki bir konferansa kesinlikle katılmam." değerlendirmesinde bulundu.

Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) kapsamında da bu konuyu görüşeceklerini belirterek bu olaya uluslararası toplumun ortak cevap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:27
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