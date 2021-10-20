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Dünya Alman askerlerinden terör örgütü kurma hamlesi!
Dünya

Alman askerlerinden terör örgütü kurma hamlesi!

Almanya'da iki eski asker, terör örgütü kurmaya teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:01:00 -
Alman askerlerinden terör örgütü kurma hamlesi!

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı iki Alman'ın Münih yakınlarındaki Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Arend-Adolf G. ve Achim A'nın paramiliter grup kurup Yemen'deki savaşa göndermek istedikleri ve bunun için çalışacak her askere aylık 40 bin avro ücret teklif ettikleri aktarıldı.

150 kişilik paralı asker kuvveti oluşturma planları üzerinde çalıştıkları ifade edilen askerlerin kuracakları özel şirket statüsündeki askeri gücü Yemen'deki yasa dışı özel görevler için Suudi Arabistan hükümetine teklif etmek istedikleri ancak Suudi Arabistan makamlarının söz konusu kişilere dönüş yapmadığı ifade edildi.

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Yorumlar

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