Türkiye aşılarla ilgili erken dönemde attığı adımların meyvelerini topluyor. Pek çok ülke aşı bulmakta güçlük yaşarken Türkiye’ye düzenli olarak Çin ve Alman aşısı sevkiyatları yapılıyor. Aşı randevusu alanlar ise Alman aşısının ne zaman uygulanacağını merak ediyor.

Alman aşısı ne zaman uygulanacak? Kim ne zaman Alman aşısı için randevu alabilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Bakan Koca, Alman aşısının ne zamandan itibaren uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca, “10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz" dedi.