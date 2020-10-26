Alman ajandan kritik Çin uyarısı: Dünya hakimiyetine çok yakın

Alman Federal İstihbarat Servisi’nin 2011-2016 yılları arasında başında olan Gerhard Schindler, Avrupa’nın Çin’in güç ve etkisini artırma girişimlerini ancak ‘kısmen’ fark edebildiğini belirtti.

Çin teknoloji devi Huawei’nin Avrupa’da piyasaya sürdüğü 5G teknolojisi için Schindler, 5 G'nin Pekin’e bilgi gönderen ‘arka kapıları’ olup olmadığının anlaşılamadığını söyledi.

Alman ajan, "Çin’le ilişkimizi iş ilişkileri domine ediyor. Çin’e kısmen bağlıyız. Ancak bağımlılığı daha da bağımlı hale gelerek azaltamazsınız." diyerek uyarıda bulundu.

Çin'in 'son derece sessiz ve akıllıca' ilerlediği konusunda uyaran Schindler, "Bu dominant tavrın Avrupa'da fark edilmiyor olması kaygı verici." dedi.