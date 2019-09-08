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Almak isteyenler 6 ay öncesinden sırada

Dünyanın en iyi küçükbaş koyun ırkları arasında gösterilen "Suffolk" ve "İle de France" koyunları Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye çobanları küçükbaş hayvan fuarında yerini alacak.

08 Eylül 2019 Pazar 10:09
Almak isteyenler 6 ay öncesinden sırada

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Berkay Yıldız, "Pedigri kayıtlarına göre damızlık koyun ve koç vasıflarını taşıyan saf ırk hayvanları aylar süren çalışmalar sonunda özel ekibimizle seçerek yurt dışından ülkemize getirdik. İlk etapta İle de France koyun ve koçları 3 yıl önce Türkiye’ye getirdik. Getirdiğimiz koyunların kalitesini herkes gördü. Bugün Türkiye’nin 81 iline kuzu sattık. Satmaya da devam ediyoruz. Doğmayan kuzularımız 6 öncesinden satılıyor. Müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda Suffolk koyun ve koçlardan oluşan özel bir sürüyü de çiftliğimize kazandırdık" diye konuştu.

Yıldız, “Herkes gelip koyunlarımızı çiftliğimizde görmek istiyor. Gerek sağlık gerekse zaman açısından bu taleplere olumlu cevap veremediğimiz için 5-8 Eylül tarihleri arasında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük küçükbaş hayvan fuarında yerimizi alacağız. Küçükbaş hayvan üreticileri hayvanlarımızı bu fuarda görüp detaylı bilgi alabilirler” dedi.

Hayvan üreticilerin doğmayan kuzulardan almak için 6 öncesinden sıraya girdiği İle de France ve Suffolk damızlık 4 aylık kuzular 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:09
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