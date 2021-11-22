Alluciye tarifi, nasıl yapılır?
Geleneksel Türk Mutfağı ve Osmanlı ve Türk Mutfağında Alluciye Tarifinde Sarılan yaprakların altına ekşi erik koyup suda pişiriliyor.
Alluciye (Yeşil Erikli Yöresel Mardin Yemeği) tarifi için malzemeler
- 250 gr kuzu kuşbaşı veya kemikli kuzu eti
- 15-20 tane yeşil erik
- Yarım demet maydanoz
- 6-7 dal taze soğan
- Yarım limonun suyu
- Tuz
Yapılışı
Etimizi suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz.
Bir su bardağı kadar su ilave edip, etler yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz.
Et yumuşadıktan sonra yıkayıp, ayıkladığımız yeşil erikleri ekliyoruz.
Erikler yumuşayınca, doğranmış maydanozu ve soğanı ekliyoruz (taze soğanın sadece yeşil kısmını kullanıyoruz). Yeşillikler çabucak yumuşuyor zaten.
Limon ve tuz ekleyip, bir iki dakika daha kaynatıyoruz. Yemeğimiz hazır. ♨♨