Alluciye tarifi, nasıl yapılır?

Alluciye (Yeşil Erikli Yöresel Mardin Yemeği) tarifi için malzemeler

250 gr kuzu kuşbaşı veya kemikli kuzu eti

15-20 tane yeşil erik

Yarım demet maydanoz

6-7 dal taze soğan

Yarım limonun suyu

Tuz

Yapılışı

Etimizi suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz.

Bir su bardağı kadar su ilave edip, etler yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz.

Et yumuşadıktan sonra yıkayıp, ayıkladığımız yeşil erikleri ekliyoruz.

Erikler yumuşayınca, doğranmış maydanozu ve soğanı ekliyoruz (taze soğanın sadece yeşil kısmını kullanıyoruz). Yeşillikler çabucak yumuşuyor zaten.

Limon ve tuz ekleyip, bir iki dakika daha kaynatıyoruz. Yemeğimiz hazır. ♨♨