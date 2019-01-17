MANİSA (AA) - Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, Manisa'nın sigortalanabilir nüfusunun 1 milyon 103 bin kişi olduğunu ancak kentte sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların sayısının 4 bin 784'te kaldığını belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada, 1 milyon 413 bin 41 nüfuslu Manisa'da sigortalanabilir kişi sayısının 1 milyon 103 bin kişi olduğunu bildirdi.

"Kentte sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların toplam sayısı 4 bin 784 kişiyle sınırlı kaldı." ifadesini kullanan Özdemir, sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyenler için çözümün Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olduğunu vurguladı.

Hane halkı gelirinin yüzde 2,3'ü ile sağlık harcaması yapılan Manisa'da doğumda beklenen yaşam süresinin 77 yıl olarak hesaplandığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulaması ayakta ve yatarak tedavi teminatı içeriyor. Poliçe özel şartları dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumundan onay alınan tüm işlemler için kullanılabiliyor. Biz de bu alanda Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adlı ürünümüzle 15 günlük bebekten 55 yaşa kadar olan herkesi güvence altına alıyoruz. Sigorta, yatarak tedavi, suni uzuv ve tıbbi malzeme teminatları sunuyor. Ayakta tedavi ve 12 ay bekleme süresini doldurmak koşuluyla doğum teminatının da isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebildiği bu sigortaya yeni doğan bebekler de tıbbi risk değerlendirmesi sonrasında dahil edilebiliyorlar. Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşteriler anlaşmalı sağlık kurumu ağını kendileri seçebiliyorlar."



