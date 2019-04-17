Allianz Türkiye CEO’su Gürkan: “Sektör liderliğimizi korumayı başardık”

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, “Geçen yıl Türkiye ekonomisi için zor günler geçirdik. Böyle bir atmosferde, sektör liderliğimizi korumayı başardık. Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerimiz 2018’de, 25,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık. 10,5 milyar TL prim ve katkı payı üretimi gerçekleştirdik. 860 milyon TL kâr elde ettik. Özkaynak kârlılığımız yüzde 28,6, sermaye yeterlilik oranımız yüzde 192,9 olarak gerçekleşti” dedi.

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan ve Allianz Türkiye CFO’su Ersin Pak, kurumun 2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendirmek ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşmak üzere bir basın buluşması düzenledi.

Allianz’ın kaptan koltuğunu devraldıktan sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına geçenTolga Gürkan toplantıda şu bilgileri verdi: “Geçen yıl Türkiye ekonomisi için zor günler geçirdik. Böyle bir atmosferde, sektör liderliğimizi korumayı başardık. Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerimiz 2018’de, 25,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık. 10,5 milyar TL prim ve katkı payı üretimi gerçekleştirdik. 860 milyon TL kâr elde ettik. Özkaynak kârlılığımız yüzde 28,6, sermaye yeterlilik oranımız yüzde 192,9 olarak gerçekleşti. Finansal gücümüz paydaşlarımıza da yansıdı. Müşterimize hasarları için 3,6 milyar TL tazminat ödedik. Hissedarlarımıza 266 milyon TL temettü, dağıtım kanallarımıza 987 milyon TL komisyon, çalışanlarımıza ise 390 milyon TL’lik ücret ve yan hak ödedik. Kazancımızdan kamuya ödediğimiz tüm vergi ve ödeneklerin miktarı da 832 milyon lira oldu. Sürdürülebilir büyümeye önem veriyoruz. Bu büyüme sayesinde Türkiye’deki yatırımlarımıza da devam etme gücü buluyoruz.”

Şirketin, 2018 yıl sonu konsolide verilere göre hayat dışı branşta 5,8 milyar TL prim üretimi gerçekleştirerek yüzde 12,2 ile pazar lideri olduğunu anlatan Gürkan, “Trafik branşı özelinde de 1,5 milyar TL prim üretimi ve yüzde 10 pazar payıyla sektör liderliğini koruyan Allianz Türkiye, kaskoda 740 milyon TL prim üretimi ve yüzde 9,4 pazar payıyla sektör üçüncüsü oldu. Sağlık branşındaki liderliğini, 2,2 milyar TL prim üretimi ve yüzde 35,2 pazar payı ile sürdüren Allianz Türkiye, oto dışı branşta 1,3 milyar TL’ye yakın prim üretimi ve yüzde 7,2 pazar payı ile sektör dördüncüsü oldu. Allianz Türkiye hayat branşında 707 milyon TL prim üretimi ve yüzde 10,2 pazar payı ile ikinciliğini korudu. Emeklilik branşında ise 14,5 milyar fon büyüklüğüne ulaşarak yüzde 16,4 pazar payı ile sektör üçüncülüğünü sürdürdü” ifadelerini kullandı.

“Trafik branşında beklentimiz serbest tarifeye dönülmesi”

Sektörün en hacimli branşı olan trafik sigortalarında temel beklentilerinin, trafik tavan fiyat uygulamasında bütüncül bir yaklaşımla tarafların yararına olacak kalıcı bir çözümün üretilmesi olduğuna dikkat çeken Gürkan, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımının iyi yapılması, iyi sürücü maliyetlerinin düşürülmesi ve riskli sürücüler ile araç tiplerinin risklerinin azaltılmasına odaklanılmasının gerektiğini belirtti.

“Kasko otomotivdeki daralmadan etkilendi”

Gürkan: “Kasko branşında kurlarda yaşanan artış yedek parça fiyatlarını vurarak maliyetleri artırırken , otomotiv sektöründe gerek birinci el gerekse ikinci el otomobil satışlarında yaşanan düşüşler kasko branşında daralma etkisi oluşturdu. 2019 ilk çeyrekte yüzde 8,4 küçülme gerçekleşti ve bu küçülmenin yüzde 3’ü sıfır araç satışlarındaki daralmadan kaynaklandı. Gecikmeli tüketimin etkileriyle yılın ikinci yarısında birinci el satışına ve kaskoya pozitif yansıyacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

2018’in parlayan yıldızı Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları oldu

Sağlık sigortaları branşında 2018’de yüzde 25’lik bir büyüme ile sektör liderliğinin altını çizen Allianz Türkiye CEO’su Gürkan, bu büyümede Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. Bireysel müşterilerinde 2019 yılının ilk 2 ayında, geçmiş yılın ilk 2 ayına göre yüzde 150 artış olduğunu kaydeden Gürkan, Allianz’ın sağlık liderliğinde geniş hastane ve doktor networkü, hasar süreçlerinde yüzde 70’e varan otomasyon süreçlerinin ve Sağlık Destek Programlarının etkili olduğunu belirtti.

“Oto dışı branşlarda 2018 yangınların yılıydı”

İtfaiye raporlarına göre,yangın sayısında önceki yıllara göre sayısal olarak büyük bir artış tespit edilmese de geçen sene etkisi büyük yangınlar yaşandığına dikkat çeken Gürkan, suistimal ihtimali görmediklerini ancak ekonomik kısıtların işletmeleri vardiya azaltmak, bakım onarım hizmetleri almamak gibi yöntemlere sevk ettiğini belirtti. 2018’de Allianz 11 sektörden 14 fabrika yangını sonucunda toplam 250 milyon TL hasar ödedi.

“Hayat branşında kredi bağlantısız ürünlere odaklanmalı”

Ekonomik dalgalanma ve yüksek faiz oranlarından kredi bağlantılı hayat sigortalarının satışının doğal olarak çok etkilendiğini anlatan Allianz CEO’su “Türkiye, hayat sigortalarında yüzde 0,2 oranındaki penetrasyon oranı ve kişi başına düşen 20 dolar primle, OECD ülkeleri ortalamasının oldukça gerisinde kalıyor. Biz Geri Ödeyen Yaşam ve Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ile hem sigortalımızın yatırımını döviz cinsinden teminat altına alıyoruz, hem de onlara vergi avantajı sağlıyoruz” dedi.

“Fon yönetiminde sektör ortalamasının üzerinde getiri sağladık”

Gürkan fon yönetiminde 2018 sonu itibarıyla 3 yıllık toplam ortalama şirket getirilerinin yüzde 41 olduğuna, Allianz’ın iki emeklilik şirketinin getirilerinin ise yüzde 46 civarı olduğuna dikkat çekti. Gürkan yeni çıkardıkları Sürdürülebilir Yaşam Fonu ile hem BIST bünyesindeki Sürdürülebilirlik Endeksi’ne, hem de yurtdışındaki yabancı sürdürülebilirlik ürünlerine yatırım yapılabildiğine ve 2018’in sürdürülebilir çözümünün de emeklilik branşından çıktığına dikkat çekti.

Allianz Kampüs meyvelerini veriyor

Mayıs ayında kapılarını İzmir’de açan operasyon merkezi Allianz Kampüs’ün henüz ilk yılını doldurmadan meyvelerini vermeye başladığını belirten Tolga Gürkan şöyle konuştu: “Allianz Kampüs ile hasar yönetimimizde müşteri şikayet oranı 2016’dan 2018’e yüzde 34 azaldı. Acente memnuniyet oranı yüzde 8 arttı. BES’te çalışan başına katkı payı üretimimiz yüzde 66 arttı. Sistem kullanım yetkinliğimizi yaklaşık yüzde 90’a çıkardık. Ege Bölgesi’nde istihdam oluşturmaya devam ettik. Allianz Kampüs’te işe alınan 413 arkadaşımızın yüzde 81’i İzmir ve çevresinden.”

Allianz Teknik 2019 yılında açılıyor

2008’den bu yana yapılan yatırımların toplamının 1 milyar euroyu aştığını vurgulayarak 2019 yılında da Türkiye’ye yatırıma devam edeceklerini belirten Tolga Gürkan, “’Allianz Teknik’’ Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nde açılışa yaklaşıyoruz. İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü içinde 5 milyon euroluk yatırımla kurduğumuz Allianz Teknik’te olası deprem ve yangın risklerinin azaltılması ve önlenmesine yönelik profesyonel risk danışmanlık hizmeti vereceğiz. Toplumsal risk farkındalığının artırılmasına önemli katkı sağlayacağız. İnşaatına başladığımız Allianz Teknik’i 2019 yılının Ekim ayında açmayı planlıyoruz. Burada Türkiye’nin ilk akredite deprem laboratuvarı kurulacak. Akademik çalışmaların desteklenmesinin yanında endüstriye yönelik yangın ve deprem testleri yürüteceğiz. Gerçek yangın ve deprem simulasyonları, yangın algılama sistemi, yangın pompası ve sistem testleri gibi Türkiye’deki ilk simülasyonlu eğitim salonları olacak. Eğitici oyuncaklar ve simülasyon ekipmanlarıyla genç öğrencilerin eğlenerek öğrenecekleri bir ortam oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz sektörün en çevik, yalın, verimli, teknolojik ve müşteri odaklı şirketi olmak”

Güçlü finansallara sahip olmanın önemli nedenlerinden birinin dengeli portföy yönetmek olduğunu vurgulayan Tolga Gürkan, gelecek yıllar için Allianz Türkiye’yi gerçek anlamıyla yeni nesil sigortacılığın öncüsü yapmak istediklerini anlattı. Gürkan “Sigortalılık oranları Avrupa’nın neredeyse üçte biri. Bunu artırmanın yegane yolu, ihtiyacı ve riski doğru anlatmak, dijital olarak ulaşılabilir olmak ve yalın anlaşılır olmak. Bizim önceliğimiz sektörümüzün en çevik, en yalın, en verimli, teknolojiyi en iyi kullanabilen ve müşterinin beklentisini en iyi okuyabilen sigorta ve finans şirketi olmak” dedi.