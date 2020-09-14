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Ekonomi Allianz Motto Müzik’e Stevie Awards’dan 3 ödül
Ekonomi

Allianz Motto Müzik’e Stevie Awards’dan 3 ödül

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı: - "Yeni sürece de programcılarımızla birlikte hızla adapte olduk. Pandemi döneminde Türkiye genelinde internet kullanımı yüzde 43 artarken Allianz Motto Müzik’te izlenme oranımız yüzde 78, gösterimimiz yüzde 951 arttı"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:43:41 -
Allianz Motto Müzik’e Stevie Awards’dan 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, takipçilerine daha fazla müzik, daha fazla eğlence ve daha fazla muhabbet sunduğu Türkiye’nin ilk kurumsal YouTube kanalı Allianz Motto Müzik ile dünyanın önde gelen iş ödüllerinden Stevie Awards’da üç ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, Allianz Motto Müzik’in 2019-2020 döneminde sunduğu içerikler, Allianz’a Stevie Awards'un 8 ödül programından biri olan The International Business Awards’da sigorta alanında "Yılın Pazarlama Kampanyası" kategorisinde Altın ödül getirirken, "Topluluk Etkileşimi" ile "Topluluk İletişimi" kategorilerinde ise Bronz Stevie kazandırdı.

Allianz Motto Müzik’in aralarında Yekta Kopan, Sevim Gözay, Gaye Su Akyol, Melikşah Altuntaş, Kaan Bağcı, Şenay Akkurt, Can Şengün, Nurkan Renda ve Zeynep Toker gibi birbirinden değerli isimlerin hazırladığı programlarında, alternatif ve güncel müzik, kültür-sanat ve eğlence içerikleri reklamlarla bölünmeden sunuluyor.

Dinamik ve samimi yüzüyle 5 yıldır müziğin, eğlencenin ve muhabbetin adresi olan Allianz Motto Müzik, tüm programlarını dijitalleşme sürecine adapte ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de Türk internet izleyicisiyle buluşmaya devam etti.

Bölümler interaktif hale geldi, röportajlar online yapıldı. Yekta Kopan, programında Can Güngör’ün yeni albümünün dijital lansmanına imza attı. Müziğin önde gelen isimleri de kanala özel performanslarla #EvdeKal çağrısında bulundu.

- "Yeni sürece de programcılarımızla birlikte hızla adapte olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Allianz’ın sektöründe fark yaratan uygulamalarının uluslararası otoritelerce takdir edilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kırcı, Allianz Motto Müzik’te bütün programları dijitalleşme sürecine hızlıca adapte ederek yayın rutinlerinin hepsini uzaktan gerçekleştirdiklerini belirterek, "Allianz Motto Müzik ile internet evreninin kalabalığından sıyrılıp izlemeye değer kaliteli içerik sunuyoruz. Yeni sürece de programcılarımızla birlikte hızla adapte olduk. Pandemi döneminde Türkiye genelinde internet kullanımı yüzde 43 artarken Allianz Motto Müzik’te izlenme oranımız yüzde 78, gösterimimiz yüzde 951 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

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