Allerjik bünyeler COVİD-19 aşısı yaptırmamalı

Münübe Yılmaz

İngiltere İlaç Sanayi Düzenleme Kurulu ciddi allerjik reaksiyon gösteren kişileri COVİD-19 aşısı yaptırmamaları konusunda uyardı. Allerji problemi olan kişilerin Pfızer-BioNTech asişni yaptırmaması gerektiğini belirten kurul, asi denemelerinde bazı kişilerin ciddi allerjik reaksiyonlar gösterdiklerine işaret ederek “Bu reaksiyonu gösteren kişilerin allerjik bünyeye sahip olduklarını biliyoruz” açıklamasında bulundu. NHS Ingıltere yöneticilerinden Profesör Stephen Powis ise “Asi denemelerinde ciddi allerjik bünyeye sahip iki kişinin asıya olumsuz cevap vermesinden sonra allerjik kişilerin COVİD-19 aşısını yaptırmamasını öneriyoruz. Tüm yeni asılarda olduğu gibi böyle bir durumla karşılaşmamız gayet doğal” diyerek, asi talebinde bulunan kişilere kronik bir allerjik rahatsızlığının olup olmadı konusunda soru sorulacağını kaydetti. Pfızer’in klinik asi denemelerinden önce sunduğu protokolde ise ciddi allerjik rahatsızlığa sahip kişilerin asi denemelerine giremeyecekleri belirtiliyor.