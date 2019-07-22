0553 313 94 23

’Allegra Ensemble’ grubu sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında "Allegra Ensemble" grubu Bodrum Kalesi’nde konser verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:57
’Allegra Ensemble’ grubu sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında "Allegra Ensemble" grubu Bodrum Kalesi’nde konser verdi.


Kadınlardan oluşan ’Allegra Ensemble’ grubu, Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ’Bodrum Konserleri’ kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçı soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, viyolonselde Hande Ulutaş, viyolada Melda Sak, kemanda Ümmiye Özdem, Şenzelita Aykanat, piyanoda Gülriz Tunca ve perküsyonda Irmak Tokgöz’den oluşan ’Allegra Ensemble’ grubu, sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Grup, Türk ezgilerinin yanı sıra dünyadan eserlere de yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:57
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
    1. Batman'da bir tırda yapılan aramada..
    2. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. Gölbaşı’nda virajı alamayan Tır yan..
    5. Sınavsız yerleştirmenin birinci..
    6. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik..
    7. AB'ye kritik Türkiye uyarısı! ‘Ya konu..
    8. Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi
    9. LYS tercih sonuçları son dakika MEB..
    10. Hacı Bayram’da detaylı temizlik
    11. LGS yerleştirme sonuçlarına göre,..
    12. GÜNDEM / 22 Temmuz 2019
    13. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    14. ’Allegra Ensemble’ grubu..
    15. En organik pazar
    16. ’Finlandiyalı Heidi’ sokak..
    17. Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor
    18. İsrail güçleri Batı Şeria'da 19..
    19. Aydın’daki korkutan yangın kontrol..
    20. Yurtta hava durumu
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!