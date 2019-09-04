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Alleben’in gurur gecesi

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen ve 2019 yılında 4 farklı branşta Milli Takım’da mücadele eden ay-yıldızlı 11 sporcu, düzenlenen gurur gecesinde başarı hikayelerini anlattılar.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:34
Alleben’in gurur gecesi

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen ve 2019 yılında 4 farklı branşta Milli Takım’da mücadele eden ay-yıldızlı 11 sporcu, düzenlenen gurur gecesinde başarı hikayelerini anlattılar. Bir sezonda ulusal ve uluslararası müsabakalarda 134 madalya kazanan Şehitkamilli sporcular, büyük bir gurur yaşattı.


Yüzme, sualtı sporları, sutopu ve özel sporcular branşlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda kulvarda sergiledikleri başarılı performanslarla büyük başarılara imza atan Şehitkamilli ay-yıldızlı sporcular, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen “Alleben’den Dünya’ya Gururla” adlı programda spora başladıkları ilk günden, ödül kürsülerinde yaşadıkları heyecanlara kadar geçen süredeki başarı hikayelerini törenin düzenlediği salonda yerlerini alan sporcular ve sporcu velileriyle paylaştı.


Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Ceyda Gürsel, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, federasyonların branş il temsilcileri program esnasında şampiyonlara ödüllerini takdim ederek, milli sporcuların heyecanını ve mutluluğunu paylaştılar. Büyük bir gururun yaşandığı gecede 2019 yaz yüzme spor okullarında su sporlarıyla tanışan 8 binin üzerinde sporcu adına geleceğin rekortmenleri minik kulaçlara başarı ve katılım belgeleri de takdim edildi.


“Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin gururunu yaşıyoruz”


Programda katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiren milli sporcular yetiştirmenin büyük gururunu yaşadıklarını ifade etti.Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları söyledi:


“Alleben Yüzme Havuzlarını, Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığımızda derdimiz sadece Şehitkamil Belediyesinin ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün adından söz ettirmek değildi. Bizim amacımız ay-yıldızlı şanlı bayrağımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda göndere çekilmesiydi. Çok şükür bu hedefimize ulaştık. Sadece 2019 yılında 4 farklı branşta 11 sporcumuz Milli Takım’da mücadele etti. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında rekorlarla elde edilen başarıların ardından şimdi yeni bir hedefimiz ve haylimiz var. Arzumuz Gaziantep’ten, Alleben Yüzme Havuzlarından olimpiyatlarda yarışan ve bu platformda başarılar elde eden sporcular yetiştirmek.İnşallah çok daha fazla çalışarak, emek vererek bu hedefimize de ulaşacağız. Tüm bu başarılar büyük bir ekibin ürünü. Bu konuda değerli sporcu velilerimizin bizlere desteği ve katkıları çok değerli ve anlamlı. Ben tüm velilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum. 2019 yaz spor okulu döneminde 8 bin 932 kişiyi Alleben Yüzme Havuzlarımızda su sporlarıyla tanıştırdık. İnşallah bu potansiyel Gaziantep’e çok büyük başarılar getirecek. Elde edilen başarılardan dolayı tüm milli sporcularımızı bir kez daha kutluyor.Spor yaşamlarında başarılar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:34
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