Allahyar Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak oynadığı Zorya'daki sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek olan Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dönüyorum"

Zorya'daki son durumuyla ilgili footboom'a konuşan İranlı golcü, "Dinamo ile oynadığım maç benim için Zorya formasındaki son karşılaşmaydı. Kiralık sözleşmem sona erdi ve bu yüzden Fenerbahçe'ye dönüyorum. Zorya'nın şu ana kadar kariyerimin en iyi aşaması olduğunu düşünüyorum. Çok şey başarıldı ve ilerleme kaydedildi. Bu kulüpte benim için her şey yolunda gitti. Buraya geldiğimde kendi kişisel amaçlarım ve hedeflerim vardı. Onlara ulaştığım için mutlu. Bu dönem çok hoş anılar bırakacak." ifadelerini kullandı.

Gelecek planları hakkında konuşan Allahyar, "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten önemli değil çünkü en büyük hayalim Avrupa'nın 5 major liginde yer alan büyük takımlardan birinde oynamak. Hangi ülkeden olduğu benim için fark etmiyor. Ocak ayında neler olacağına bakacağız. Tüm seçenekleri değerlendireceğim." dedi.