Allah’tan Utanandan Herşey Utanır

- Köpekle birlikte yemeğe utanmıyor musun dedi.

Maruf;

-Utandığım için bu zavallıyı yediriyorum dedi ve başını kaldırıp havadaki bir kuşa seslendi. Kuş uçup geldi, eline kondu ve kanadıyla başını ve gözünü örttü.

Ma’rûf;

-Allah’tan utanandan her şey utanır, buyurdu.



Dayısı bu hâli görüp, bu sözü işitmekle hem hayret etti, hem de oradan uzaklaştı.