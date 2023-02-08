Allah'ım sen yardım et! Hatay'daki felaket havadan görüntülendi

Depremin vurduğu büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki enkaz yığınları İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi. Vefat eden kişi sayısının 2 bine yaklaştığı Hatay'da bir çok noktada binalar yerle bir olmuş durumda. İncirlik Hava Üssünden bölgeye 121 hava taşıtı ile yardım koridoru oluşturulduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik Üssü'nü kullanarak bölgeye hem insani yardım, hem de arama kurtarma ekiplerini sevk etmeye devam ediyor.

İncirlik'ten havalanan helikoptere binen İHA ekibi, yıkıntı bölgesini görüntüledi. Çok katlı binalar yerle bir olmuş durumda. Enkazlarda ise ekipler kurtarma çalışması yaparak, toprak altından yaralı kurtarmaya çalışıyor.