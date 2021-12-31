Allah'a hakaret eden CHP’li Fatoş Birinç'e soruşturma!

CHP Bursa Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Birinç hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çirkin paylaşımları nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlattı.

Allah'a ve İslam'a hakaret etti

CHP Bursa Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

Soruşturma başlatıldı

Fatoş Birinç hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP Bursa Kadın Kolları Başkanlığındaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.