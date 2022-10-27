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Medya Allah zikrine karşılık veren atın görüntüsü viral oldu!
Medya

Allah zikrine karşılık veren atın görüntüsü viral oldu!

Evlad-ı Resûl İlim ve İrfan Derneği'nin kurucusu Seyyid Muhammed Mardini'nin, bir at çiftliğinde kaydettiği videosu sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 23:52:00 - 2022-10-28 00:31:35

 Yeniakit.com.tr 

Evlad-ı Resûl İlim ve İrfan Derneği'nin kurucusu Seyyid Muhammed Mardini, İstanbul'da bir at çiftliğini ziyaret etti.

Mardini, çiftlikteki atlardan birisinin karşısına geçerek zikir çekti.

Atın, Allah zikrine başını sallayarak verdiği karşılık sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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