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Siyaset 'Allah zalimlere fırsat vermesin'
Siyaset

'Allah zalimlere fırsat vermesin'

Yeniakit Publisher
2023-05-14 12:07:00 -
'Allah zalimlere fırsat vermesin'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyumuzu kullandık. Tam bağımsızlık yolunda hayırlı ve mübarek olsun. Sandık mahallerinin önünde uzun kuyruklar var. İlgi yoğun, şehir sakin. Elhamdülillah. Allah mazlumların duasını kabul etsin, zalimlere fırsat vermesin."

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Yorumlar

Okur

Zalimlerin mazlum edebiyatı yaptığı günlerdeyiz..

Okur a

Sen fetocu zalimden mazlumdan ne haberi var..sen aklini yahudiye veren Ya da rothsild in kurdugu pkkhdp Nin pesinde satilmissin... Hudapar dibine kadar muslumankürt Tür .Allah yolunu acik etsin..
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