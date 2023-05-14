'Allah zalimlere fırsat vermesin'
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyumuzu kullandık. Tam bağımsızlık yolunda hayırlı ve mübarek olsun. Sandık mahallerinin önünde uzun kuyruklar var. İlgi yoğun, şehir sakin. Elhamdülillah. Allah mazlumların duasını kabul etsin, zalimlere fırsat vermesin."