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Yaşam Allah ve Atatürk'e küfür eden şahıs hakkında yeni gelişme
Yaşam

Allah ve Atatürk'e küfür eden şahıs hakkında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-22 01:26:00 -
Allah ve Atatürk'e küfür eden şahıs hakkında yeni gelişme

Ankara'da, sokakta tanımadığı H.T. isimli bir kadına saldırıp, Allah'a ve Atatürk'e hakaret eden şüpheli E.K.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.K.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, 20 Ekim günü, saat 21.20 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi.

Bir kadına saldırıp, Allah'a hakaret itti

Polis merkezine başvuran H.T. isimli kadın; yolda yürürken karşısına çıkan ve tanımadığını ifade ettiği kişinin bir anda kendisine, Allah'a ve Atatürk'e hakaret etmeye başladığını, ardından ise kendisine saldırarak darbetmeye çalıştığını söyleyip, şikayetçi oldu.

Gözaltına alındı

Söz konusu şikayet üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda saldırganın kimliğini tespit eden ekipler, bugün saat 19.00 sıralarında şüpheli E.K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli E.K.A.'nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca, şüpheli E.K.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
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