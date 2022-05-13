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Gündem Allah sizin belanızı versin! Kininizde boğulun alçaklar
Gündem

Allah sizin belanızı versin! Kininizde boğulun alçaklar

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde “Kutsal İnek Bayramı” adı altında İslami değerlerle küstahça alay edildi. 2016 yılında da bir benzeri düzenlenen etkinliğe bu kez diğer öğrenciler baskın yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 13:48:00 -
Allah sizin belanızı versin! Kininizde boğulun alçaklar

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde "Kutsal İnek Bayramı" adı altında düzenlenen bir etkinlikte dinî değerlerle küstah bir biçimde alay edildi. Çirkin görüntüler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kayda alındı…

Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan sözde bir öğrenci, "Ben bir imamım" diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu. "Kutsal İnek Bayramı" adı altında düzenlenen bu etkinlik için salonun tıklım tıklım dolu olduğu gözlendi.

O provokatör yine sahnede

2016 yılında da benzeri yaşanan provokasyonun öncü ismi yine Mehmet Can Tan. 2016 ylında da benzer eylemi gerçekleştirdiği için hakkında suç duyurusunda bulunan ve üniversiteden ceza alan Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.

Bu alaycılığa bazı muhafazakar öğrenciler ise daha fazla dayanamadı. Okulda gelenek haline gelen ve İslami değerlerin ayak altına alındığı etkinliği basan o öğrenciler, büyük tepki gösterdi. 

 

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Yorumlar

Merhaba

AMİİİİN. ...YALNIZ GÜCÜ ELİNDE BULUNDURAN YETKİLİLER NEREDE????

ramses

Vaalla devlet gereğini yapsın dicemde bunu görüpte susanlarda adam diil ;bu züppelerle işimiz olmaz ama bu memlekette bu ateistliğin seviyesi bile hayvanca!
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