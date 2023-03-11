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Gündem Allah size akıl fikir versin! Parayla oynayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in şu yaptığına bakın
Gündem

Allah size akıl fikir versin! Parayla oynayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in şu yaptığına bakın

Eski manken Demet Şener, 4 yıl önce boşandığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yeniden mahkemelik oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 20:18:00 -
Allah size akıl fikir versin! Parayla oynayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in şu yaptığına bakın

Eski manken Demet Şener, 4 yıl önce boşandığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yeniden mahkemelik oldu. 

Şener, Kutluay’ın anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı davranarak oğlu Ömer’in diş tedavisi ücretini karşılamadığı iddiasıyla 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı.

Kutluay’ın itirazı üzerine icra takibi durunca, Şener bu defa avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla ‘itirazın iptali’ istemiyle dava açtı.

Davaya cevap veren Kutluay’ın avukatı Salim Baki iddiaları reddetti. Davanın ilk duruşmasında taraflar uzlaşmadı.
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Mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

 

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