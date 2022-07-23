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Gündem Allah senin bin belanı versin Esra Ezmeci! Yeter artık
Gündem

Allah senin bin belanı versin Esra Ezmeci! Yeter artık

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı ahlaksız Esra Ezmeci'nin son paylaşımı, "Bu edepsizliği durduracak biri yok mu" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:59:00 -
Allah senin bin belanı versin Esra Ezmeci! Yeter artık

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp, yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı, "Bu edepsizliği durduracak biri yok mu" dedirtti.

Bir kadın takipçisinden gelen "itiraf" adı altındaki "Boşandığım kocamla ara sıra cinsellik için bir araya geliyoruz" iğrençliğini yayınlayan Ezmeci'ye, sosyal medyadan çok sayıda kullanıcı "Yeter artık. Toplumu ifsad etmekten vazgeç" diye tepki gösterdi. 

 

 

 

 

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