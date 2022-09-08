  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Allah kimseyi bunlar gibi şaşı yapmasın! DEVA’lı Karlıtekin’e göre enerji desteği fakirden zengine gelir transferi
Gündem

Allah kimseyi bunlar gibi şaşı yapmasın! DEVA’lı Karlıtekin’e göre enerji desteği fakirden zengine gelir transferi

DEVA Partili Candan Karlıtekin, iktidarı düşük gelirli hanelere nakdi enerji desteği başlatmaya çağırdı. Mevcut sübvansiyon uygulamasının doğru kurgulanmadığını savunan Karlıtekin, mevcut sübvansiyon uygulamasının, fakirden zengine gelir transferine dönüştüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 18:55:00 -
Allah kimseyi bunlar gibi şaşı yapmasın! DEVA’lı Karlıtekin’e göre enerji desteği fakirden zengine gelir transferi

Yeni Akit/Ankara

DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, yeni enerji zamlarının ardından düşük gelirli hanelere doğrudan enerji desteği verilmesini istedi. Karlıtekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Halihazırda doğalgazdaki fiyatlama ve sübvansiyon uygulaması doğru kurgulanmadı. Mevcut sübvansiyon uygulaması zaten az tüketen fakirden haliyle çok tüketen zengine gelir transferi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yerine düşük gelirli hanelere belli bir tüketim miktarı ile sınırlı olarak doğrudan ve nakden enerji desteği başlatılmalıdır.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yilmaz

pisliklerini örtmek için gündem değiştiriyorlar ,ne yaparsaniz yapın Reis varken size oy asla olmaz ,size oy vermek Yunan'a oy vermek demektir ,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23