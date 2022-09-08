Allah kimseyi bunlar gibi şaşı yapmasın! DEVA’lı Karlıtekin’e göre enerji desteği fakirden zengine gelir transferi

Yeni Akit/Ankara

DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, yeni enerji zamlarının ardından düşük gelirli hanelere doğrudan enerji desteği verilmesini istedi. Karlıtekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Halihazırda doğalgazdaki fiyatlama ve sübvansiyon uygulaması doğru kurgulanmadı. Mevcut sübvansiyon uygulaması zaten az tüketen fakirden haliyle çok tüketen zengine gelir transferi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yerine düşük gelirli hanelere belli bir tüketim miktarı ile sınırlı olarak doğrudan ve nakden enerji desteği başlatılmalıdır.”