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Gündem Allah kimseyi böyle madara etmesin! Al sana gaz Ali Bebecan
Gündem

Allah kimseyi böyle madara etmesin! Al sana gaz Ali Bebecan

Yeniakit Publisher
2023-04-21 12:16:00 -

Karaya çıkarılan Karadeniz Gazı sonrası 7’li masa ortağı Deva Partisi Lideri Ali Babacan’ın ‘Karadeniz Gazı’ açıklamaları gündem oldu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı eleştirilerin videosu yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Türkiye tarihi bir gün daha yaşadı. Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımlar bugün meyvesini verdi. Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervi dün itibari ile karaya taşındı.

İlk faz üretim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı.

Bu tarihi anlara saatler kala ise Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Görüntülerde "Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz" diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz, ne oldu"

Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Hani bu sahalar tüm Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? Ne oldu diye buradan soruyorum. Yıllar geçti. Ta damadın enerji bakanlığı dönemi, hatırlayın 2016 mıydı neydi. 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar: Karadeniz'de doğalgaz bulduk.

Ne oldu? Yıllar önce araştırma gemisinde boy göstermiyor muydu damat? Ne oldu? Sen gelip burada Ankara'da basın toplantılarında 'Doğalgazı bulduk' diye insanlara umut satmıyor muydun! Ne oldu? Nerede ya bizim Karadeniz'deki doğalgazımız.

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