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Siyaset "Allah kimseyi Akşener'in durumuna düşürmesin"
Siyaset

"Allah kimseyi Akşener'in durumuna düşürmesin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sabrını sınadığını söyleyen Mehmet Barlas, "Akşener'in, 'CHP, HDP'yle görüşebilir ama asla onu masaya getiremez' noktasına gelmiş olması da şaşırtan bir gelişme. Aslında bu açıklama, 'HDP 6'lı Masa'nın ortağı olabilir ama ben görmeyeyim' anlamına geliyor. İçinde bulunduğu ruh hâlinde bu durumu hazmedebilir ama parti tabanına bunu nasıl anlatacak bilmiyorum. Allah hiçbir siyasiyi Akşener'in durumuna düşürmesin..." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 10:06:00 -
"Allah kimseyi Akşener'in durumuna düşürmesin"

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki gerilime değindi.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Salı akşamı televizyonda Meral Akşener'i izledim. Siyasi krize neden olan 72 saatte neler yaşandığını anlattı. Kavganın anlatılmayacak detayları tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "ülkücü damarı tuttuğunda masaya yumruğunu vuran" Akşener gitmiş, yerine özgüvensiz, çocuksu ve sıradan bir insan gelmişti. Siyasette bir kez "uyumsuz" damgası üzerinize yapışırsa ne yapsanız silemezsiniz. Şimdi Meral Akşener de sanırım öyle bir dönem yaşıyor. Programın sonunda "Söz, bir daha kriz çıkarmayacağım" şeklindeki sözleri, içinde bulunduğu karmaşık ruh hâlini anlatıyordu.

Akşener bu sözünü tutabilecek mi? Çok emin değilim. Kemal Bey şimdiden Akşener'in sabrını zorluyor. Akşener'in kanatlarının kırılmasını fırsat bilerek yeni hamlelere başladı bile. 6'lı Masa'nın gizli ortağı olmaktan büyük rahatsızlık duyan HDP, Kılıçdaroğlu eliyle açık açık muhalefetin koalisyon projesine monte edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu bu planını, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Temel Karamollaoğlu üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.

Peki şimdi Akşener ne yapacak? Akşener'in ülkücü damarı, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklığı nasıl hazmedecek? Bir tavır ortaya koysa yine CHP'lilerden ağır hakaretler işitecek. HDP ile kol kola girse partisinin varlık nedeni ortadan kalkacak. Akşener'in, "CHP, HDP'yle görüşebilir ama asla onu masaya getiremez" noktasına gelmiş olması da şaşırtan bir gelişme. Aslında bu açıklama, "HDP 6'lı Masa'nın ortağı olabilir ama ben görmeyeyim" anlamına geliyor. İçinde bulunduğu ruh hâlinde bu durumu hazmedebilir ama parti tabanına bunu nasıl anlatacak bilmiyorum. Allah hiçbir siyasiyi Akşener'in durumuna düşürmesin...
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Yorumlar

Neron11

Hewal akşenerin artık bir hükmü yok masada, ha babacan ha Akşener, ha Davutoğlu ha Akşener, KK isterse HDP 'ye bakanlık vaat eder ve Akşener de buna gıkını çıkartamaz, öyle TV.lere çıkıp ahkam kesmen artık sadece güldürüyor bizi, sen milliyetçi tabanını PKK 'bin ve fetönün esiri ettin ve bunun vebalini taşıyacaksın.
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