



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi uzatılan Selçuk İnan'ın boş mukaveleye imza attığını söyledi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Albayrak, "Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip etsin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı. 'Hocam ve başkanımla beraber ne yazarsanız yazın, benim için geçerli.' dedi. Selçuk'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Selçuk İnan'ın Galatasaray kaptanı olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır kaptanlığımızı yapan Selçuk'un ilk mukavelesinde vardım, sözleşmesi uzatılırken de varım. Bu dönem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadı, hiçbir şekilde üzmedi. Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman veremedik. Bu konuda hiçbir zaman kapımı çalmayan Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum. 'Sözleşmeyi oku' dedim, 'Okumam. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın, benim için geçerlidir.' dedi." şeklinde konuştu.





- Selçuk: "Her zaman asıl olan Galatasaray'dır"





Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan ise şunları kaydetti:

"Hayırlı olsun. Bu aslında bir transfer görüşmesi değildi. Daha önce de konuştuk. Hocama, yöneticilerimize, Abdurrahim ağabeyime, herkese çok teşekkür ederim. Her zaman asıl olan Galatasaray'dır. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım, bunun da bilincindeyim. Tabii ki değerler önemli. Bugün bir değere sahip çıktılar. Bence en önemlisi buydu. Birçok başarı yakaladık, burada 13 tane kupa kazandım. Bundan sonraki yıllarda gerek futbolcu olarak, gerekirse de herhangi bir departmanda görev alabiliriz. Galatasaraylıyız, Galatasaray'a gönül vermişiz."



