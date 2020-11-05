Allah denilmesinden rahatsız olan müptezelleri Allah’a havale ediyoruz
Türkiye'yi derinden sarsan depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeği enkaz altında ‘Allah’u Ekber’ nidalarıyla çıkaran kurtarma ekiplerine yapılan çirkin saldırılar tepki çekmeye devam ediyor.
Resul Ekrem Şahan Ankara
Eleştiren kesimlere bakıldığında bunların sık sık topluma saygı nidaları attıklarını ancak zihniyet olarak fikir, düşünce ve inanca saygıyı yitirmiş olduklarına dikkati çeken Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Allah’ın isminden rahatsız olmaları da saygısızlıklarının göstergesi” dedi. TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz ise şu tepkiyi gösterdi: ‘Allahu Ekber’ nidaları bazı müptezelleri rahatsız etmiş. Onları Allah’a havale ediyoruz. Deprem gibi doğal bir afette dahi din düşmanlıklarını izhar etmekten çekinmeyen, din eğitimine, başörtüsüne, İmam-hatiplere, İslam’a karşı çıkan müptezellere diyoruz ki; gelin ‘Allahu Ekber’ nidalarına tabi olun.”