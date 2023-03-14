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Gündem Alkolmetreyi yutmaya çalışan adam
Gündem

Alkolmetreyi yutmaya çalışan adam

Bursa'da alkolmetre uzatılan şahıs, üflemesi gereken aleti yutmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 11:59:00 - 2023-03-14 12:01:04

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi.

Alkollü olduğu halde direksiyon başına geçen bir sürücüyü uygulama noktasında durduran trafik polisleri, alkolmetre uzatıp üflemesini istedi. Araçtan inen sürücü kendisine uzatılan cihaza üflemek yerine, yutmayı denedi. Polis ekiplerinin dakikalarca uğraşı sonucu cihaza üflemeyi başaran otomobil sürücüsü, 1.88 promil alkollü çıktı. Yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, sürücü tüm bu olanlara rağmen, “Nasip, aç karnına içince böyle oluyor” diye konuştu.

O anlar kameraya yansırken, araç sürücüsüne 5 bin 96 lira ceza kesildi.

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