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Aktüel

Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı

Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 Bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

2020-04-19 06:16:33 -
Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı

Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 Bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.


Edinilen bilgilere göre, Yunusemre Mahallesi Menderes caddesi üzerinde Polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında Y.K. idaresindeki 58 AC 084 plakalı otomobilde çakar takılı olduğu ve sürücüsünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri, sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan ve çakar takmaktan işlem başlattı. Alkollü sürücünün aracı otoparka çekilerek trafikten men edilirken sürücüye 6 bin 726 TL para cezası uygulandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

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