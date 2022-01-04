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Yaşam Alkollü sürücünün savunması 'pes' dedirtti: Karnım acıkmıştı
Yaşam

Alkollü sürücünün savunması 'pes' dedirtti: Karnım acıkmıştı

Aksaray'da Eski Sanayi Caddesi üzerinde alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 00:14:00 - 2022-01-04 00:18:49

Aksaray’da 1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diyerek kendini savundu.

Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 42 DVA 16 plakalı otomobil sürücünü durdurdu.

Alkollü sürücü polis uygulamasına takıldı

 

Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D.’nin (33) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi.

Savunması 'pes' dedirtti

“Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diye kendini savunan sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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