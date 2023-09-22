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Yerel Alkollü sürücü rezaleti
Yerel

Alkollü sürücü rezaleti

Yeniakit Publisher
2023-09-22 02:33:00 -

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, 60 ACT 705 plakalı otomobil sürücüsü H.İ.Y. Kıbrıs Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süre kovalamacası sonucu kaçan otomobil Bağcılar 1. Sokak üzerine geldiğinde park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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