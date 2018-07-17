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Alkollü sürücü polisi görünce kafasına sıktı!

İstanbul'dan Bursa'ya yük getiren H.Y. isimli alkollü sürücü, trafikte tehlikeli araç kullanınca polis ekiplerinin uyarısıyla aracını kenara çekti. Polislerin yanına geldiğini gören sürücü, TIR'da bulunan tabancasıyla kafasına ateş etti.

17 Temmuz 2018 Salı 11:36
Alkollü sürücü polisi görünce kafasına sıktı!

Olay, Bursa merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi yakın çevre yolu girişinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde İstanbul'dan Bursa'ya yük getiren 39 yaşındaki H.Y. isimli alkollü sürücü, trafikte tehlikeli araç kullanınca polis ekiplerinin uyarısı üzerine aracını kenara çekti. Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü H.Y. TIR'da bulunan tabancasıyla başına sıkarak canına kıymak istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Silah sesini duyan polis ekipleri aracın içerisine girdiklerinde kanlar içerisinde yatan H.Y.'yi gördü. 112 sağlık ekiplerini arayan polis ilk müdahaleyi yaptıktan sonra H.Y. ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan H.Y. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:36
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