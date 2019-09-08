0553 313 94 23

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde otomobili ile takla atan alkollü şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

08 Eylül 2019 Pazar 05:56
Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde otomobili ile takla atan alkollü şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.



Kaza, saat 04.15’te Gaziemir-Karabağlar istikameti Yeşillik Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen 35 DGV 29 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ö. (36) seyir halindeyken telefonunu koltuğun altına düşürdü. Telefonu bulmakla uğraşan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refuj taşına çarparak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü rahat tavırlarıyla dikkat çekti.



Çekiciye yardım etti



Kaza nedeniyle olay yerinde polis tarafından güvenlik önlemi alınırken, takla atan otomobili yerinden kaldırmak için çekici çağrıldı. Kaza bölgesine gelen çekici, halatlar ile otomobili doğrultmak isterken, vatandaşlar ve otomobil sürücüsü çekiciye yardım etti. Sürücüsünün takla atan aracını doğrultmaya çalışması diğer vatandaşlar tarafından gülümsenerek karşılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 05:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı
    1. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini..
    2. Başkent’te trafoya giren kablo hırsızı..
    3. Aydın'da baba oğulun kavgası kanlı bitti
    4. Adana'da yaralı yaban keçisi bulundu
    5. Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri
    6. Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4..
    7. Kuşadası’nda fener alayı coşkusu
    8. Fethiye’de otomobil ile motosiklet..
    9. Trump Taliban'la barış görüşmelerini..
    10. Muğla'da otomobille çarpışan..
    11. UMH güçleri Hafter kontrolündeki hava..
    12. ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD..
    13. Kuşadası 22. Altın Güvercin Beste..
    14. Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens..
    15. Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama:..
    16. Düğün salonunda çıkan yangın paniğe..
    17. İstanbul’da ‘değnekçi’ operasyonunda..
    18. Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev..
    19. ’Şoförüm’ dedi, ambulansı kaçırdı
    20. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    21. Ev yıkıldığında içinde bulunan..
    22. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
    23. Ağır yaralı kadın yaşamını yitirdi eşi..
    24. Cinayet sonrası hastanede arbede
    25. Milli maçın ardından
    26. Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4..
    27. Emre Belözoğlu: “Bu takım şampiyonada..
    28. Otomobilin çarptığı motosikletin..
    29. Ozan Tufan: “Önemli olan milli takım..
    30. Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır..
    “Susamam” diyenlere seslendi: Susamam dediniz, 15 Temmuz’da sustunuz... Diyarbakır’da PKK deyince pustunuz... Hepiniz p*ştsunuz!
    “Susamam” diyenlere seslendi: Susamam dediniz, 15 Temmuz’da sustunuz... Diyarbakır’da PKK deyince pustunuz... Hepiniz p*ştsunuz!
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!