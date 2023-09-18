Alkollü sürücü dehşeti

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan Bulvarı’nda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Serhat Karaduman (21) yönetimindeki 19 BF 774 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Arif Yıldız, K.R. ve G.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan kaza yerine gelen sürücünün ablasının, "Kardeşim nerede? Nereye götürdüler?" diyerek ağladığı görüldü.

Kaynak: DHA

ÖNE ÇIKAN VİDEO