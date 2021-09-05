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Yerel Alkollü sürücü dehşet saçtı
Yerel

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Karaman'da, ehliyetsiz Enes M.'nin (16) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Aracı kullanan Enes M.'nin hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 02:34:00 -
Alkollü sürücü dehşet saçtı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Enes M., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezintiye çıktı. Enes M. yönetimindeki 42 N 0575 plakalı otomobil, gezinti sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan Enes M. ve arkadaşlarından Ümit D. yaralanırken, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup kaçtı. Otomobilde sıkışan Enes M. ve Ümit D., ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Enes M.'nin yapılan kontrolde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

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