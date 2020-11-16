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Yerel Alkollü şahıstan pes dedirten pişkinlik: Gezmek için çaldım
Yerel

Alkollü şahıstan pes dedirten pişkinlik: Gezmek için çaldım

Samsun’da alkollü bir kişi üzerinde anahtarını gördüğü park halindeki otomobili çalınca kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:40:00 -
Alkollü şahıstan pes dedirten pişkinlik: Gezmek için çaldım

Samsun’da alkollü bir kişi üzerinde anahtarını gördüğü park halindeki otomobili gezmek için çalınca kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü U.U.(41) üzerinde anahtarı bırakılan park halindeki otomobili çalıp gezmeye çıktı.

U.U. aracı çaldıktan yarım saat sonra Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Emniyet Müdürlüğü yanında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

193 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenilen U.U.’ya trafik ekipleri tarafından 3 bin 700 lira para cezası yazılıp Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Aracın anahtarını üzerinde görünce alkolün etkisiyle gezmek için çaldığını söyleyen U.U., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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