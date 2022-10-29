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Yerel Alkollü şahıs evi yaktı
Yerel

Alkollü şahıs evi yaktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü bir şahsın ocağa yemek koyduktan sonra uyuyakalmasıyla birlikte yangın çıktı. Dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 23:33:00 -
Alkollü şahıs evi yaktı

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 509 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki gecekondu da yaşayan alkollü bir şahıs, ocağa yemek koydu. Daha sonra şahsın uyuyakalmasıyla birlikte mutfakta yangın çıktı. Gecekondudan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen alkollü şahıs ise, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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