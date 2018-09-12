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Alkollü araç kullanan yıldız futbolcu trafikten men edildi

İngiltere'nin önemli takımlarından Tottenham Hotspur'un Fransız kalecisi Hugo Lloris, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:20
Alkollü araç kullanan yıldız futbolcu trafikten men edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay alkollü araba kullanırken yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan 31 yaşındaki file bekçisi Hugo Lloris, Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

50 BİN STERLİN PARA CEZASI KESİLDİ

Mahkeme, kanında yasal sınırın iki katından fazla alkol tespit edilen Lloris'e 20 ay trafikten men ve 50 bin sterlin para cezası verdi. 2012 yılında Olympique Lyon takımından Londra ekibine transfer olan Lloris, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:20
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  4. Lloris
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