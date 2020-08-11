Alkollü ağabey arabasını isteyen kardeşini bıçakladı

Adana'da araba istemesi sebebiyle 29 yaşındaki ağabey, 19 yaşındaki kardeşini bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.Ö. kız arkadaşıyla gezmek için 29 yaşındaki ağabeyi A.Ö.'den arabasını istedi.

Alkollü ağabey kardeşini bıçakladı

Alkollü olduğu belirtilen ağabey ise arabayı vermek istemedi. Bu sebeple iki kardeş arasında tartışma çıktı. Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey, kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Kavgada yaralanan kardeşler yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapıldıktan sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşler tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 19 yaşındaki E.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan kardeşlerin yakınlarının hastaneye gelerek arbede çıkarması üzerine çok sayıda polis ekibi hastaneye gelerek önlem aldı.