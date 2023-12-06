Alkolik Fatih daha ne kadar hakaret edecek? Pavyonlarla cemaat yurtlarını kıyaslama hadsizliği...
Fatih Altaylı arkadaşlarıyla içki içerken yaşadığı bir meyhane anısını anlatırken, Müslümanlara hakaret etti.
Altaylı meyhanede arkadaşlarıyla içki içerlerken yanlarına "tebliğci" diye tanınan dindarların geldiğini söyledi.
Tebliğci grupla kendince alay eden Altaylı, kadınların sömürüldüğü batakhaneleri cemaatlerle kıyaslama hadsizliğinde bulundu.
"Büyük ihtimalle pavyon cemaat yurtlarından daha az tehlikelidir."
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