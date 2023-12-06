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Medya Alkolik Fatih daha ne kadar hakaret edecek? Pavyonlarla cemaat yurtlarını kıyaslama hadsizliği...
Medya

Alkolik Fatih daha ne kadar hakaret edecek? Pavyonlarla cemaat yurtlarını kıyaslama hadsizliği...

Yeniakit Publisher
2023-12-06 18:23:00 - 2023-12-06 18:25:41

Fatih Altaylı arkadaşlarıyla içki içerken yaşadığı bir meyhane anısını anlatırken, Müslümanlara hakaret etti.

Altaylı meyhanede arkadaşlarıyla içki içerlerken yanlarına "tebliğci" diye tanınan dindarların geldiğini söyledi.

Tebliğci grupla kendince alay eden Altaylı, kadınların sömürüldüğü batakhaneleri cemaatlerle kıyaslama hadsizliğinde bulundu.

"Büyük ihtimalle pavyon cemaat yurtlarından daha az tehlikelidir."

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