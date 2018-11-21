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"Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

İstanbul'da Maltepe Yalı mahallesi Beşçeşmeler’de bulunan yarı çıplak heykele alkollü şahıslar tarafından tecavüz girişiminde bulunuldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 02:47
"Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

Evrensel'in haberine göre, Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen'in yarı çıplak heykeline gece geç saatlerde ayyaşlar tarafından saldırıda bulunuldu.

Görgü tanıkları ise olayı şöyle anlattı:

“2 kadın, 4 erkekten oluşan bir grup, heykelin bulunduğu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalıştı. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtı. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kırdılar.”

"Suçluları tespit edemediğimiz için şikayetçi olamadık"

Konuya ilişkin açıklama yapan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı İnci Şenel, herhangi bir güvenlik kamerasının olayı kaydetmediğini ve suçluları tespit edemediklerini ve şikayetçi olamadıklarını anlatarak “Çok üzücü bir olay. Ahlaki değerlerin bu kadar yerle bir olduğunu bir kez daha görmek beni çok şaşırttı. Sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 02:47
  1. Meriç Sümen heykeli
  2. heykele tecavüz girişimi

YORUM YAZ

  • bide cehenemde yaşayacaklarını gidin bi hocaya sorun bide cehenemde yaşayacaklarını gidin bi hocaya sorun 39 dk önce
    100 yıl bunları sizin gibiaydın laik çağdaş ilerici batıcı lar yetiştirdi burası bişeymi
  • AbdullahAbdullah46 dk önce
    En azından ... etmiyorlar laikçi olmayanlar gibi.
  • kayakaya1 sa önce
    Likciler sizin kutsalınız. Şu ülkede tecavzu taciz sadece sisin başınızın altından çıkıyooo
  • cccccc1 sa önce
    Sarhoşlara Ayyaş demeyelim. Zira Ayyaş sahabe ismidir. Hz.Ayyaş R.A.
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